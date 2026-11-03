Sis Ardahan'da görüş mesafesini düşürdü, sıcaklık sıfırın altında 3 dereceye indi

Sis Ardahan'da görüş mesafesini düşürdü, sıcaklık sıfırın altında 3 dereceye indiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ardahan'da sabah saatlerinde etkili olan sis, özellikle Güney Çevre Yolu ile Artvin bağlantılı yolda görüş mesafesini düşürdü. Gece sıcaklığın sıfırın altında 3 dereceye kadar düşmesiyle bitkiler kırağıyla kaplandı ve bazı araçların camları buz tuttu.
Ardahan'da sabah saatlerinde sis ve kırağı oluştu.
Kentte hava sıcaklığının düşmesiyle özellikle Güney Çevre Yolu ile Artvin bağlantılı yolda yoğunlaşan sis, görüş mesafesini düşürdü.
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye kadar düştüğü şehirde, bitkiler kırağıyla kaplandı.
Soğuk hava nedeniyle bazı araçların camları da buz tuttu.
Kaynak: AA
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