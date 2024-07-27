Sis Bulutlarıyla Oluşan Şelale Görüntüsü Kivi Dağı'nda

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Sis bulutları Kivi Dağı'nda şelale görüntüsü oluşturdu

ERZURUM - Erzurum'un Olur İlçesi, Kivi Mahallesi'nde bulunan Kivi Dağı'nda yoğun sis bulutları, etkileyici bir şelale görüntüsü oluşturdu.

Kivi Dağı, Anadolu ile Doğu Karadeniz'i birleştiren Kaçkar Dağları'nın uzantısı olarak değerlendiriliyor. Olur İlçesinin Ilıkaynak Mahallesinden bakıldığında eşsiz manzara muhteşem doğa ile içi içe adeta insanları hayran bırakıyor.

Doğanın bu muhteşem görünümü dağın eteklerinde bir şelale gibi akarak büyüleyici bir manzara oluşturdu.

Olur İlçesi'nin Ilıkaynak Mahallesi, doğal güzellikleri, çiçekleri ve berrak sularıyla ziyaretçilerini büyülemeye devam ediyor.

Sezgin Polat, "Bugün Olur İlçesi'nin muhteşem doğasını keşfetmeye çıktık. Kivi Dağı, Karadeniz ve Anadolu iklimlerinin buluştuğu bir noktada yer alıyor. Buradaki olağanüstü güzellikler, ziyaretçilerini adeta büyülüyor. Herkesi bu eşsiz yerleri görmeye davet ediyorum" dedi.