Sis Dağı ve Kızılağaç Yaylası'nda Büyüleyici Kar Manzarası - Son Dakika
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Sis Dağı ve Kızılağaç Yaylası'nda Büyüleyici Kar Manzarası

Sis Dağı ve Kızılağaç Yaylası\'nda Büyüleyici Kar Manzarası

Trabzon, Giresun ve Gümüşhane sınırlarında etkili olan kar yağışının ardından Sis Dağı ve Kızılağaç Yaylası, muhteşem manzaralar sundu. Güneşin doğuşuyla karla kaplı ormanlar ve yaylalar seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu.

10.02.2025 10:02  Güncelleme: 10:08
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TRABZON, Giresun ve Gümüşhane sınırları içinde yer alan Sis Dağı ve Kızılağaç Yaylası'nda etkili olan kar yağışının ardından güneşin doğuşuyla birlikte karla kaplı orman, seyirlik manzaraya dönüştü.

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri, yağan karla beyaza büründü. Trabzon, Giresun sınırları içinde yer alan Sis Dağı ve Gümüşhane'deki Kızılağaç Yaylası, beyaz örtüyle kaplandı. Muhteşem doğanın kar ile uyumu, seyrine doyumsuz görüntüler ortaya çıkardı. Etkili olan kar yağışının ardından güneşin doğuşuyla birlikte karla kaplı orman seyirlik manzara oluşturdu. Karın evlerin boyuna ulaştığı yaylalarda ortaya çıkan görüntüler dron kamerasıyla görüntülendi. Güneşin etkisini göstermesiyle Sis Dağı zirvesinden görülen, yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Karadeniz görsel şölen sundu.

HABER: Fatih TURAN KAMERA: TRABZON,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sis Dağı ve Kızılağaç Yaylası'nda Büyüleyici Kar Manzarası - Son Dakika

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