Sisam Adası'nda Göçmen Botu Battı: 4 Ölü

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Ege Denizi'nde, Sisam Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir botun batması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin bulunduğu plastik botun Sisam Adası açıklarında batması sonucu 2'si kadın, 2'si çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi.

Yunan sahil güvenlik ekipleri, hayatını kaybeden 4 kişinin cesedine ulaştı.

Ekipler, 16 kişiyi de kurtardı.

Batan botta toplam kaç yolcu olduğu bilinmediği için arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

Bu hafta başında yine Sisam Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir botun batması sonucu 6'sı çocuk, 2'si kadın 8 kişi hayatını kaybetmişti.