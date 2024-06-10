Şişecam, SPK'ya başvurarak işlemleri incelemesini istedi - Son Dakika
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Şişecam, SPK'ya başvurarak işlemleri incelemesini istedi

Şişecam, SPK\'ya başvurarak işlemleri incelemesini istedi

Şişecam, 31 Mayıs'ta gerçekleştirilen işlemlerin incelenmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurdu. Şirket, halka açık paylarında görülen işlemler ve yatırımcı şikayetleri sebebiyle yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandıran kişiler hakkında tahkikatın gerçekleşebilmesi ve yasal yaptırımın sağlanabilmesi için başvuruda bulundu.

10.06.2024 18:57
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Şişecam, paylarında 31 Mayıs'ta gerçekleştirilen işlemlerin incelenmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurdu.

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şirketimiz yönetim kurulu tarafından, 31 Mayıs 2024 tarihinde Borsa İstanbul'da halka açık paylarımızda görülen işlemler ve değerli şirket yatırımcılarımızın şikayetleri sebebiyle, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ilgili hükümleri uyarınca, şirketimizi ve şirket yatırımcılarımızı zarara uğratan, şirketimizin sermaye piyasası araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin olarak yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla alım veya satım yapanlar, emir verenler, emir iptal edenler, emir değiştirenler veya hesap hareketleri gerçekleştirenler hakkında gerekli tahkikatın gerçekleşebilmesi ve haklarında yasal yaptırımın sağlanabilmesi maksadıyla SPK'ya başvurulmasına karar verilmiştir."

Açıklamada, bu karar doğrultusunda SPK'ya ilgili başvurunun bugün yapıldığı bildirildi.

Kaynak: AA

Sermaye Piyasası Kurulu, Şişecam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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