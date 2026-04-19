Sisi'den Kuveyt'e Destek

19.04.2026 19:16
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Kuveyt'in güvenliğinin Mısır için önemli olduğunu vurguladı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Kuveyt ile diğer Arap ülkelerinin güvenliğinin Mısır'ın ulusal güvenliğinin doğal bir uzantısı olduğunu söyledi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi, Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah Cabir el-Ahmed es-Sabah ile başkent Kahire'de bir araya geldi.

"Kuveyt ile diğer Arap ülkelerinin güvenliği, Mısır'ın ulusal güvenliğinin tabii bir uzantısıdır." ifadesini kullanan Sisi, Kuveyt'in güvenlik ve istikrarı ile kaynaklarını korumak için alacağı tedbirlerin tam destekçisi olduklarını dile getirdi.

İki ülke arasında yatırım ve ticaret başta olmak üzere farklı alanlarda ikili ilişkileri geliştirmenin önemine işaret eden Sisi, son dönemde ilişkilerde kaydedilen gözle görülür gelişmeyi daha ileriye taşıma çağrısı yaptı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre ise Sisi ile Sabah, bölgedeki gelişmeleri ve iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldı.

Sabah görüşmede, Mısır'ın; Kuveyt'in güvenlik, istikrar ve egemenliğini destekleyen "tarihi" bir duruş sergilediğini ve Körfez ülkelerinin güvenliğini de sürekli desteklediğini dile getirdi.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Güncel, Kuveyt, Mısır, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
