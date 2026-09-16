Sisi ile Abbas Kahire'de buluştu, Filistinlilerin yerinden edilmesine karşı çıktı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine ve toprak bütünlüğüne yönelik müdahalelere karşı olduklarını belirterek İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi ile işgal altındaki Batı Şeria'daki gelişmeleri ele aldı.

Mısır Cumhurbaşkanlığı ve Filistin Devlet Başkanlığından yapılan ayrı açıklamalara göre, Sisi ile Abbas, başkent Kahire'deki İttihadiye Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmede Sisi, Mısır'ın Filistin Ulusal Yönetimine ve farklı Filistinli gruplar arasında Filistin halkının çıkarlarını güçlendirecek uzlaşının sağlanmasına yönelik çabalara desteğini vurguladı.

Sisi, ülkesinin "Filistin halkının zorla yerinden edilmesini ve Filistin meselesini tasfiye etme girişimlerini reddeden" tutumunu yineledi.

Abbas da Filistin'in toprak bütünlüğü ile egemen kurumlarının hedef alınmasını reddettiklerini vurguladı.

Abbas, "Gazze, Filistin'in ayrılmaz bir parçasıdır. Filistin meşruiyetinin alternatifi yoktur. Gazze Şeridi'nin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ten ayrılmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ateşkes anlaşması

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, İsrail'in Filistin halkına yönelik her türlü ihlal ve gerilimi tırmandırma girişimlerini reddettiklerini belirterek, Kahire'nin arabulucularla koordinasyon halinde Gazze'deki savaşı sona erdirme anlaşmasının uygulanması için çabalarını sürdüreceğini ifade etti.

Taraflara gerilimi tırmandırmaktan kaçınma ve insani yardımların Gazze'ye kesintisiz bir şekilde ulaştırılmasını sağlamaları çağrısında bulunan Sisi, Gazze Şeridi'nde erken toparlanma ve yeniden imar aşamasına geçiş için uygun koşulların oluşturulmasının önemini vurguladı.

Filistin Devlet Başkanı ise Mısır'ın İsrail'in saldırılarını sona erdirme, insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması ve yaralı Filistinlilerin kabul edilmesine yönelik çabalarından övgüyle söz etti.

Batı Şeria ve yerleşim faaliyetleri

Filistin meselesiyle bağlantılı son gelişmeler hakkında Sisi'ye bilgi veren Abbas, İsrail'in işgal politikaları nedeniyle Batı Şeria'da yaşanan trajik duruma dikkati çekti.

Abbas, Filistin topraklarını gasbetme girişimlerinin genişletildiğine, ayrıca ilhak, öldürme, gözaltı, yıkım, topraklara el koyma ve İslami ve Hristiyan kutsal mekanların hedef alındığına işaret etti.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarına da değinen Abbas, İsrail'in "E1" planını uygulamaya başlaması konusunda uyarıda bulundu.

Abbas, söz konusu planın Batı Şeria'nın kuzeyini güneyinden ayırmayı ve işgal altındaki Doğu Kudüs'ü çevresinden izole etmeyi amaçladığını söyledi.

İsrail'in attığı adımların iki devletli çözüm ihtimalini ve Filistin devletinin sahada hayata geçirilmesini baltaladığını belirten Abbas, İslami ve Hristiyan kutsal mekanların korunması ve bunların tarihi ve hukuki statüsünün muhafaza edilmesinin gerekliliğini vurguladı.

Filistin yönetiminden yapılan açıklamaya göre, iki lider iki devletli çözümün korunması ve bu konudaki uluslararası mutabakatın "işgali sona erdirecek ve bağımsız Filistin devletini hayata geçirecek somut adımlara" dönüştürülmesinin yollarını ele aldı.

Abbas, Filistin yönetiminin karşı karşıya olduğu zorlu ekonomik koşullara da değindi.

İsrail'in 6 milyar dolardan fazla Filistin vergi gelirini alıkoyduğunu belirten Abbas, bunun yanı sıra İsrail'in uyguladığı diğer tedbirlerin "Filistin yönetiminin kurumlarını zayıflatmayı, Filistinlilerin topraklarında kalma imkanlarını zayıflatmayı ve onları göçe yöneltmeyi hedeflediğini" kaydetti.