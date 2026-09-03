Sisi: Kızıldeniz güvenliği sadece kıyıdaş ülkelerin sorumluluğunda

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Kızıldeniz'in güvenliğinin yalnızca kıyıdaş ülkelerin sorumluluğunda olduğunu belirterek, bölgenin istikrarını bozacak, Kızıldeniz'i askerileştirecek veya uluslararasılaştıracak her türlü girişimi reddettiklerini söyledi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Sisi, başkent Kahire'de İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'yi kabul etti.

Görüşmede, Afrika Boynuzu'ndaki gelişmelerin yanı sıra bölgenin güvenlik ve istikrarının desteklenmesi için koordinasyonun önemi ele alındı.

Taraflar ayrıca bölge ülkelerinin egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi ile uluslararası deniz yollarında seyrüsefer özgürlüğünün güvence altına alınması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Sisi, Kızıldeniz'in Mısır'ın ulusal güvenliği açısından stratejik önem taşıdığına dikkati çekerek, "Kızıldeniz'in güvenliğinin sağlanması yalnızca kıyıdaş ülkelerin sorumluluğundadır. Bölgenin istikrarını bozacak, Kızıldeniz'i askerileştirecek veya uluslararasılaştıracak her türlü girişimi reddediyoruz." dedi.

Nil Nehri dosyası

Sisi görüşmede ayrıca Nil Nehri meselesinin ülkesi açısından hayati önem taşıdığını, temel yaşam kaynağı ve ulusal güvenlik meselesi olduğunu vurguladı.

Mısır'ın su ve gıda güvenliği ile kalkınma konusundaki menfaatini gözetme konusunda meşru hakka sahip olduğunu aktaran Sisi, Kahire'nin, Nil Nehri yatağı üzerinde tek taraflı her türlü girişimi kesin şekilde reddettiğini ifade etti.

Bölgesel meseleler

Sisi, İtalya Dışişleri Bakanı Tajani ile İsrail'in İran'a yönelik saldırısının yol açtığı gerilimin kontrol altına alınmasına ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Sisi, Mısır'ın Orta Doğu'daki gerilimin azaltılması ve bu gerilimin bölgenin güvenlik ile istikrarı üzerindeki etkilerinin sınırlandırılması için yürüttüğü çabaları aktardı.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilere dair ise Sisi, Mısır-İtalya Ortak Komitesi'nin aldığı kararların uygulanmasının ticari ve yatırım alanındaki işbirliğini güçlendirmesi bakımından önem taşıdığını vurguladı.

Sisi, iki ülke arasında enerji, eğitim, deniz taşımacılığı, tarım ve turizm konularında işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

İtalyan Bakan Tajani ise ülkesinin Mısır'la işbirliğini derinleştirmeye önem verdiğini belirterek, düzensiz göçle mücadelede koordinasyonun sürdürüleceğini ifade etti.