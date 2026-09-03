Sisi: Kızıldeniz güvenliği sadece kıyıdaş ülkelerin sorumluluğunda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sisi: Kızıldeniz güvenliği sadece kıyıdaş ülkelerin sorumluluğunda

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Kızıldeniz'in güvenliğinin kıyıdaş ülkelerin sorumluluğunda olduğunu belirterek, bölgenin istikrarını bozacak, askerileştirecek veya uluslararasılaştıracak girişimleri reddetti. İtalya Dışişleri Bakanı Tajani ile de bölgesel gerilimler ve Nil Nehri konularını görüştü.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Kızıldeniz'in güvenliğinin yalnızca kıyıdaş ülkelerin sorumluluğunda olduğunu belirterek, bölgenin istikrarını bozacak, Kızıldeniz'i askerileştirecek veya uluslararasılaştıracak her türlü girişimi reddettiklerini söyledi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Sisi, başkent Kahire'de İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'yi kabul etti.

Görüşmede, Afrika Boynuzu'ndaki gelişmelerin yanı sıra bölgenin güvenlik ve istikrarının desteklenmesi için koordinasyonun önemi ele alındı.

Taraflar ayrıca bölge ülkelerinin egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi ile uluslararası deniz yollarında seyrüsefer özgürlüğünün güvence altına alınması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Sisi, Kızıldeniz'in Mısır'ın ulusal güvenliği açısından stratejik önem taşıdığına dikkati çekerek, "Kızıldeniz'in güvenliğinin sağlanması yalnızca kıyıdaş ülkelerin sorumluluğundadır. Bölgenin istikrarını bozacak, Kızıldeniz'i askerileştirecek veya uluslararasılaştıracak her türlü girişimi reddediyoruz." dedi.

Nil Nehri dosyası

Sisi görüşmede ayrıca Nil Nehri meselesinin ülkesi açısından hayati önem taşıdığını, temel yaşam kaynağı ve ulusal güvenlik meselesi olduğunu vurguladı.

Mısır'ın su ve gıda güvenliği ile kalkınma konusundaki menfaatini gözetme konusunda meşru hakka sahip olduğunu aktaran Sisi, Kahire'nin, Nil Nehri yatağı üzerinde tek taraflı her türlü girişimi kesin şekilde reddettiğini ifade etti.

Bölgesel meseleler

Sisi, İtalya Dışişleri Bakanı Tajani ile İsrail'in İran'a yönelik saldırısının yol açtığı gerilimin kontrol altına alınmasına ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Sisi, Mısır'ın Orta Doğu'daki gerilimin azaltılması ve bu gerilimin bölgenin güvenlik ile istikrarı üzerindeki etkilerinin sınırlandırılması için yürüttüğü çabaları aktardı.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilere dair ise Sisi, Mısır-İtalya Ortak Komitesi'nin aldığı kararların uygulanmasının ticari ve yatırım alanındaki işbirliğini güçlendirmesi bakımından önem taşıdığını vurguladı.

Sisi, iki ülke arasında enerji, eğitim, deniz taşımacılığı, tarım ve turizm konularında işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

İtalyan Bakan Tajani ise ülkesinin Mısır'la işbirliğini derinleştirmeye önem verdiğini belirterek, düzensiz göçle mücadelede koordinasyonun sürdürüleceğini ifade etti.

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, Güncel, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sisi: Kızıldeniz güvenliği sadece kıyıdaş ülkelerin sorumluluğunda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya: Almanya’ya sert karşılık verilecek Rusya: Almanya'ya sert karşılık verilecek
Salgın kabusu geri döndü Ebola, koronadan bile hızlı yayılıyor Salgın kabusu geri döndü! Ebola, koronadan bile hızlı yayılıyor
KKTC’de gemi kazası nedeniyle müzik yasağı KKTC'de gemi kazası nedeniyle müzik yasağı
Trump’tan Hürmüz Boğazı’nın adını “Trump Boğazı“ olarak değiştirme önerisi Trump'tan Hürmüz Boğazı'nın adını "Trump Boğazı" olarak değiştirme önerisi
Özgür Özel, Yeni Parti’nin millete verdiği 7 sözü açıkladı Özgür Özel, Yeni Parti'nin millete verdiği 7 sözü açıkladı
Esad dönemi nükleer faaliyetleri gün yüzünde: 73 ton uranyum bulundu Esad dönemi nükleer faaliyetleri gün yüzünde: 73 ton uranyum bulundu

17:51
Dorgeles Nene’nin ev haline beğeni yağdı
Dorgeles Nene'nin ev haline beğeni yağdı
17:17
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Önen’in acı günü
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Önen'in acı günü
16:33
Silivri’deki gemi kazasında bilirkişi raporu ortaya çıktı: Dümende tecrübesiz 3. kaptan vardı, gözcü yoktu
Silivri'deki gemi kazasında bilirkişi raporu ortaya çıktı: Dümende tecrübesiz 3. kaptan vardı, gözcü yoktu
16:24
Ahmet Davutoğlu pazartesi günü ifade verecek
Ahmet Davutoğlu pazartesi günü ifade verecek
16:08
Fenerbahçe’ye UEFA’dan kötü haber gelebilir
Fenerbahçe'ye UEFA'dan kötü haber gelebilir
15:13
Kurtlar Vadisi’nin efsane malikanesi satışa çıktı Fiyatı dudak uçuklattı
Kurtlar Vadisi'nin efsane malikanesi satışa çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 18:00:39. #7.13#
SON DAKİKA: Sisi: Kızıldeniz güvenliği sadece kıyıdaş ülkelerin sorumluluğunda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement