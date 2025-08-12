Sisi: Su Güvenliğimize Tehditlere Göz Yummayacağız - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sisi: Su Güvenliğimize Tehditlere Göz Yummayacağız

12.08.2025 17:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Nil Nehri'ndeki su güvenliği tehditlerine karşı kararlı olduklarını belirtti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Nil Nehri sularının ülkesinin maruz kaldığı baskılardan biri olduğunu belirterek, "Su güvenliğimize yönelik tehditlere göz yummayacağız." dedi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi, ülkesini ziyaret eden Uganda Devlet Başkanı Yoweri Kaguta Museveni ile başkent Kahire'de ortak basın toplantısı düzenledi.

Uganda lideriyle her iki ülke için can damarı olan Nil Nehri'ne ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Sisi, Nil Nehri havzasındaki ülkelerin ortak çıkarlar doğrultusunda işbirliğine gitmelerinin önemli olduğunu dile getirdi.

Sisi, Nil Nehri havzasındaki ülkeler arasında kapsamlı mutabakatın sağlanması için Uganda'nın öncülük ettiği istişare sürecine işaret ederek, şunları söyledi:

"Su güvenliğimize yönelik tehditlere göz yummayacağız, Mısır'ın su güvenliğine yönelik varoluşsal bir tehdide göz yumacağını düşünenler yanılıyor. Halkımızın haklarını korumak için uluslararası hukuk doğrultusunda her türlü adımı atmaya devam edeceğiz."

Nil Havzasındaki ülkelerin kalkınmalarına karşı olmadıklarını belirten Sisi, "Ancak söz konusu kalkınmanın, Mısır ve Sudan'a ulaşan su miktarlarını olumsuz etkilememesi gerekir." diye konuştu.

Sisi, 105 milyon Mısırlının yanı sıra ülkede misafir olan 10 milyon kişiye hayat veren suya dokunulmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Mısır ve Etiyopya'nın Hedasi Barajı anlaşmazlığı

Etiyopya, Mısır ve Sudan, uzun yıllardan beri Hedasi Barajı konusunda karşı karşıya geliyor.

Nil sularının yaklaşık yüzde 80'i topraklarında doğmasına rağmen sadece yüzde 3'ünden yararlanabilen Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı'nın inşasına 2 Nisan 2011'de başlamıştı.

Baraj, Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede, Nil Nehri'ni yüzde 85 besleyen Mavi Nil kolu üzerinde yapılması nedeniyle büyük önem taşıyor. Etiyopya, Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve elektrik satmayı amaçlıyor.

Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile bir anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken Kahire ve Hartum yönetimleri ise Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini belirtiyor.

Tepkilere rağmen Temmuz 2020'de ilk dolum işleminin yapıldığı barajda, 20 Şubat 2022'de elektrik üretimine başlanmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Nil Nehri, Politika, Enerji, Güncel, Çevre, Dünya, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sisi: Su Güvenliğimize Tehditlere Göz Yummayacağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Kahramanmaraş’ta zincirleme kaza 1 ölü, 8 yaralı Kahramanmaraş'ta zincirleme kaza! 1 ölü, 8 yaralı
İtirafçı Murat Kapki, Murat Ongun’un “Keşke biz de kaçsaydık“ dediğini iddia etti İtirafçı Murat Kapki, Murat Ongun'un "Keşke biz de kaçsaydık" dediğini iddia etti
Otomobil ile patpat çarpıştı: Anne ile oğlu hayatını kaybetti Otomobil ile patpat çarpıştı: Anne ile oğlu hayatını kaybetti
Bu hallere de mi düşecekti Mario Balotelli kendisine kulüp arıyor Bu hallere de mi düşecekti! Mario Balotelli kendisine kulüp arıyor
ABD, Belucistan Kurtuluş Ordusu’nu terör örgütü listesine ekledi ABD, Belucistan Kurtuluş Ordusu'nu terör örgütü listesine ekledi
Öğretmen atamaları sonuçları belli oldu Öğretmen atamaları sonuçları belli oldu
Manisa Kırkağaç’ta 4 büyüklüğünde deprem Manisa Kırkağaç'ta 4 büyüklüğünde deprem
İntihar notu bırakan avukat, ofisinde yaşamına son verdi İntihar notu bırakan avukat, ofisinde yaşamına son verdi
Fenerbahçe’ye Konuk Olacak Feyenoord’un Teknik Direktörü Van Persie’den Açıklamalar Fenerbahçe'ye Konuk Olacak Feyenoord'un Teknik Direktörü Van Persie'den Açıklamalar

17:22
Sokak ortasında dehşet: Sevgilisini öldürüp aynı silahla intihara kalkıştı
Sokak ortasında dehşet: Sevgilisini öldürüp aynı silahla intihara kalkıştı
17:04
7 bin nüfuslu ilçenin belediye başkanı ’’Hizmet’’ diye makam aracını paylaştı
7 bin nüfuslu ilçenin belediye başkanı ''Hizmet'' diye makam aracını paylaştı
16:45
Rusya ve Azerbaycan arasında gerilim tırmanıyor: Askeri operasyon başlatabiliriz
Rusya ve Azerbaycan arasında gerilim tırmanıyor: Askeri operasyon başlatabiliriz
15:59
Okullara forma zorunluluğu geri geliyor Bakan Tekin detayları açıkladı
Okullara forma zorunluluğu geri geliyor! Bakan Tekin detayları açıkladı
23:41
Jack Grealish yeni takımına imzayı atıyor
Jack Grealish yeni takımına imzayı atıyor
23:34
Onuachu müthiş geri döndü, Trabzonspor kazandı
Onuachu müthiş geri döndü, Trabzonspor kazandı
23:19
Bakırköy’de tartışmayı ayırmak isteyen kadın silahla vuruldu
Bakırköy'de tartışmayı ayırmak isteyen kadın silahla vuruldu
23:14
Trump, Çin ile gümrük vergisi ateşkesini 90 gün uzattı
Trump, Çin ile gümrük vergisi ateşkesini 90 gün uzattı
23:03
Zelenski’den Trump-Putin görüşmesi öncesi uyarı: Kişisel zaferi olarak ilan edecek
Zelenski'den Trump-Putin görüşmesi öncesi uyarı: Kişisel zaferi olarak ilan edecek
22:50
Yolu bıraktı, kaldırımdan ilerledi
Yolu bıraktı, kaldırımdan ilerledi
22:43
Sinan Engin, Galatasaray’ın yeni kaleci transferini açıkladı
Sinan Engin, Galatasaray'ın yeni kaleci transferini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2025 17:51:45. #7.12#
SON DAKİKA: Sisi: Su Güvenliğimize Tehditlere Göz Yummayacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.