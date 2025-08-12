Sisi: Su Güvenliğimize Tehditlere Göz Yummayacağız

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Nil Nehri sularının ülkesinin maruz kaldığı baskılardan biri olduğunu belirterek, "Su güvenliğimize yönelik tehditlere göz yummayacağız." dedi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi, ülkesini ziyaret eden Uganda Devlet Başkanı Yoweri Kaguta Museveni ile başkent Kahire'de ortak basın toplantısı düzenledi.

Uganda lideriyle her iki ülke için can damarı olan Nil Nehri'ne ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Sisi, Nil Nehri havzasındaki ülkelerin ortak çıkarlar doğrultusunda işbirliğine gitmelerinin önemli olduğunu dile getirdi.

Sisi, Nil Nehri havzasındaki ülkeler arasında kapsamlı mutabakatın sağlanması için Uganda'nın öncülük ettiği istişare sürecine işaret ederek, şunları söyledi:

"Su güvenliğimize yönelik tehditlere göz yummayacağız, Mısır'ın su güvenliğine yönelik varoluşsal bir tehdide göz yumacağını düşünenler yanılıyor. Halkımızın haklarını korumak için uluslararası hukuk doğrultusunda her türlü adımı atmaya devam edeceğiz."

Nil Havzasındaki ülkelerin kalkınmalarına karşı olmadıklarını belirten Sisi, "Ancak söz konusu kalkınmanın, Mısır ve Sudan'a ulaşan su miktarlarını olumsuz etkilememesi gerekir." diye konuştu.

Sisi, 105 milyon Mısırlının yanı sıra ülkede misafir olan 10 milyon kişiye hayat veren suya dokunulmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Mısır ve Etiyopya'nın Hedasi Barajı anlaşmazlığı

Etiyopya, Mısır ve Sudan, uzun yıllardan beri Hedasi Barajı konusunda karşı karşıya geliyor.

Nil sularının yaklaşık yüzde 80'i topraklarında doğmasına rağmen sadece yüzde 3'ünden yararlanabilen Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı'nın inşasına 2 Nisan 2011'de başlamıştı.

Baraj, Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede, Nil Nehri'ni yüzde 85 besleyen Mavi Nil kolu üzerinde yapılması nedeniyle büyük önem taşıyor. Etiyopya, Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve elektrik satmayı amaçlıyor.

Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile bir anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken Kahire ve Hartum yönetimleri ise Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini belirtiyor.

Tepkilere rağmen Temmuz 2020'de ilk dolum işleminin yapıldığı barajda, 20 Şubat 2022'de elektrik üretimine başlanmıştı.