Şişli Belediyesi Kurban Bayramı Öncesi Denetimlerini Gerçekleştirdi

(İSTANBUL) - Şişli Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların ibadetlerini sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir ortamda yerine getirebilmeleri amacıyla kurban satış ve kesim yerlerini denetledi.

Şişli Belediyesi ve İlçe Tarım Müdürlüğü'nden veteriner hekimler ile müftülük görevlileri ve zabıta ekiplerinden oluşan denetim ekibi, ilçede belirlenen üç ayrı kurban satış ve kesim noktasında detaylı kontroller yaptı.

Adak ve kurban satış merkezlerinde gerçekleştirilen denetimlerde, ekipler hayvanların kurban için uygun standartta olup olmadıklarını ve kesimhane alanında hijyen standartlarını kontrol etti.

Kontrollerde halk sağlığı, çevre temizliği ve dini kurallara uygunluk kriterleri esas alındı. Ayrıca Yurt içi Veteriner Sağlık Raporu ile sevk belgeleri de incelendi.

Aşısı eksik veya sağlıksız hayvanlar, İstanbul Ticaret Borsası Tuzla Canlı Hayvan Pazarı veya belediyenin belirlediği alanlarda karantinaya alınıyor.

Denetimlerle hem halk sağlığının korunmasını hem de çevre kirliliğinin önlenmesini amaçlandığı belirtildi. Vatandaşlara, yalnızca izinli ve denetimden geçmiş noktalardan kurbanlık almaları uyarısında bulunuldu. Herhangi bir olumsuzluk durumunda ise Şişli Belediyesi'ne ya da İlçe Tarım Müdürlüğü'ne bilgi vermeleri istendi.

Şişli'de bulunan üç kurban satış ve kesim noktasının adresleri şöyle:

-Merkez Mahallesi Huzur Sokak No: 55

-Kuştepe Mahallesi Yeşilce Caddesi No: 23/A

-Halil Rıfat Paşa Mahallesi Darülaceze Caddesi No: 51