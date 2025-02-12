Şişli Belediyesi, YKS Ücretlerini Karşılayacak - Son Dakika
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Şişli Belediyesi, YKS Ücretlerini Karşılayacak

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, 2025 yılında YKS'ye girecek öğrencilerin sınav başvuru ücretlerinin belediye tarafından karşılanacağını açıkladı. Ayrıca, sınav kaygısıyla başa çıkmaları için atölyeler düzenleneceği belirtildi.

12.02.2025 17:30  Güncelleme: 17:31
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(İSTANBUL)- Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, 2025 yılında Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek olan Şişlili lise son sınıf öğrencilerinin sınav başvuru ücretlerinin belediye tarafından karşılanacağını duyurdu. Belediye ayrıca üniversiteye hazırlanan öğrencilerin sınav kaygısıyla başa çıkmalarına yardımcı olmak amacıyla da atölyeler düzenleyecek.

Şişli Belediyesi, eğitim alanındaki sosyal destek projeleri kapsamında Şişli'de ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin YKS'ye giriş ücretlerini karşılayacağını duyurdu. Sınav kaydını tamamlayan öğrenciler, ÖSYM başvuru belgesi, başvuru ücretinin ödeme makbuzu ve gerekli evraklarla birlikte Şişli Belediyesi'nin Çözüm Merkezi'nden ya da yksbasvuru.sisli.bel.tr adresinden başvurularını yapabilecek.

Şişli Belediye Başkanı Şahan:  Üniversite yolunda Şişli yanında

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, konuya ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, "Üniversite yolunda Şişli yanında. 2025 yılında YKS'ye girecek Şişlili lise son sınıf öğrencilerimize sınav başvuru ücreti desteğimizi başlatıyoruz. Sevgili gençler başvurularınızı, yksbasvuru.sisli.bel.tr adresinden yapabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Koşullar ve istenen belgeler

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, ikamet adresi Şişli'de olmak, lise son sınıf öğrencisi olmak, üniversite sınavına ilk kez girecek olmak" koşulunun arandığı başvuru için gerekli bilgi ve belgelerin kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, ikametgah belgesi, öğrenci belgesi, YKS başvuru belgesi, ödendi makbuzu ve IBAN (IBAN kendine ait değilse IBAN sahibinin kimlik belgesi ve telefon numarası) olarak sıralandı.

Sınav Kaygısı Atölyesi

Öte yandan Şişli Belediyesi, üniversiteye hazırlanan öğrencilerin sınav kaygısıyla başa çıkmalarına yardımcı olmak amacıyla "Sınav Kaygısı Atölyesi" düzenliyor. Atölye, alanında uzman isimler tarafından yürütülecek ve öğrencilere sınav stresini yönetme konusunda pratik bilgiler sunulacak.

Atölyeler,  12 Şubat'ta Gülbağ Bilimevi, 13 Şubat'ta Halide Edip Adıvar Bilimevi, 14 Şubat'ta ise Mahmut Şevket Paşa Bilimevi'nde 10.00 - 12.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Detaylı bilgi almak ve atölyelere katılmak isteyen öğrenciler, 444 3 112 numaralı telefondan başvuru yapabilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Şişli Belediyesi, YKS Ücretlerini Karşılayacak - Son Dakika

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