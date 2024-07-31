Şişli'de 4 evden hırsızlık şüphelisi yakalandı

Güncel

Şişli'de 4 evden hırsızlık şüphelisi, polis ekiplerinin kovalaması sonucu yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21, 24 ve 28 Temmuz'da Feriköy ve Yayla mahallelerindeki 4 evden yapılan hırsızlıkla ilgili çalışma yürüttü.

Bölgede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, iki şüphelinin 05.00-07.00 saatleri arasında evlere girerek telefon, cüzdan ve ziynet eşyalarını çaldığını belirledi.

Ekipler, ikametgah adreslerinin giriş ve çıkışlarını gösteren kamera görüntülerini inceleyerek şüphelilerin eşkallerini de tespit etti.

Bölgedeki denetimler sırasında eşkal bilgilerine uyan bir şüpheli polis ekiplerini görünce kaçtı. Kovalamaca sonucu H.A. olduğu belirlenen şüpheli Yayla Mahallesi'nde ekipler tarafından yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A. tutuklandı.