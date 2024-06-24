Şişli\'de 5 Katlı Apartmanda Çıkan Yangında Mahsur Kalan 4 Kişi Kurtarıldı

Şişli'de 5 katlı apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Mecidiyeköy Merkez Mahallesi İskenderoğlu Sokak'taki 5 katlı binanın 2. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalan 4 kişi ile 2 evcil hayvanı, merdiven yardımıyla kurtardı.
Dumandan etkilenenlere sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangın binada hasara neden oldu.
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