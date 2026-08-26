Şişli'de Ağaç Devrildi, İki Araç Hasar Gördü
Harbiye Mahallesi'nde kökünden sökülen ağaç bir taksi ve park halindeki araca düştü. Yaralı yok.
Şişli'de kökünden sökülen ağacın devrilmesi sonucu yolda seyreden taksi ile park halindeki otomobilde hasar meydana geldi.
Harbiye Mahallesi Teşvikiye Caddesi'nde kaldırımda bulunan ağaç kökünden sökülerek, seyir halinde olan taksi ile yol kenarında park halindeki otomobilin üzerine devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Taksi şoförü olaydan yara almadan kurtulurken, yolun Halaskargazi Caddesi istikameti trafiğe kapatıldı.
Ekiplerin devrilen ağacı kaldırma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Şişli'de Ağaç Devrildi, İki Araç Hasar Gördü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?