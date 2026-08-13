Şişli'de Eski Kız Arkadaşı Öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şişli'de Eski Kız Arkadaşı Öldürüldü

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski kız arkadaşını öldüren Nazir I. yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Şişli'de eski kız arkadaşını silahla öldürdükten sonra saklandığı ormanlık alanda gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Gülbahar Mahallesi Oya Sokak'ta 5 Ağustos'ta eski kız arkadaşı Nilda Müge Şahin'i silahla ateş ederek öldürdükten sonra kaçıp saklandığı Sarıyer'deki Ayazağa Ormanı'nda yakalanan şüpheli Nazir I'nın (31) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Öte yandan, çalışmalar kapsamında şüphelinin olayın ardından 7 gün boyunca Ayazağa Ormanı'nda saklandığı belirlendi. Maktulün kız kardeşinin, mezarlık çevresinde şüpheliyi gördüğünden kuşkulanması üzerine bölgede yapılan araştırmaların da şüpheliyi yakalama çalışmalarına katkı sağladığı öğrenildi.

Şüphelinin bileklerinde eskiye dayandığı değerlendirilen kesici alet izleri bulunduğu tespit edildi.

Ekiplerin yakalama çalışmaları sırasında taradığı güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin bir sokakta yürüdüğü, daha sonra bir markete girerek alışveriş yaptığı ve bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

Ne olmuştu?

Gülbahar Mahallesi Oya Sokak'a motosikletle gelen Nazir I, eski kız arkadaşı Nilda Müge Şahin'e silahla ateş açıp olay yerinden kaçmıştı.

Ağır yaralanan Şahin, ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamış, cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

Ekipler, olaydan sonra kaçan firari şüpheliyi saklandığı Sarıyer'deki Ayazağa Ormanı'nda yakalamış, şüphelinin yakalandığı noktanın maktulün defnedildiği mezarlığa yaklaşık 1 kilometrelik uzaklıkta olduğu öğrenilmişti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Şişli, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şişli'de Eski Kız Arkadaşı Öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Putin askeri üniformayı giydi, orduya verdiği son emri tüm dünyaya ilan etti Putin askeri üniformayı giydi, orduya verdiği son emri tüm dünyaya ilan etti
Güneş tutulması için özel uçuş: 10 bin metreden canlı yayınlandı Güneş tutulması için özel uçuş: 10 bin metreden canlı yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Netanyahu’ya yüklendi: Kaostan nemalanmak suretiyle... Cumhurbaşkanı Erdoğan Netanyahu'ya yüklendi: Kaostan nemalanmak suretiyle...
Fenerbahçe, Romelu Lukaku transferini resmen açıkladı Fenerbahçe, Romelu Lukaku transferini resmen açıkladı
Beşiktaş, Dusan Vlahovic ile görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi Beşiktaş, Dusan Vlahovic ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
Cansever’in vasiyeti yerine getirildi: Son yolculuğuna Makedonya’da uğurlandı Cansever'in vasiyeti yerine getirildi: Son yolculuğuna Makedonya’da uğurlandı

16:00
Türkiye’nin vergi rekortmeni kurumları BİM’in sıralaması şaşırttı
Türkiye'nin vergi rekortmeni kurumları! BİM'in sıralaması şaşırttı
15:55
DEM Parti heyeti Erdoğan’la görüşmek için Külliye’de Demirtaş dahil masada 5 konu var
DEM Parti heyeti Erdoğan'la görüşmek için Külliye'de! Demirtaş dahil masada 5 konu var
15:52
Fenerbahçe’ye Mert Günok’tan kötü haber Kaleyi Tarık Çetin koruyacak
Fenerbahçe'ye Mert Günok'tan kötü haber! Kaleyi Tarık Çetin koruyacak
15:38
8 büyükşehirde yapılan son seçim anketi Büyük sürprizler var
8 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Büyük sürprizler var
15:00
Ters kelepçe ile alındı İşte bayrağımızı yakan o alçağın savunması
Ters kelepçe ile alındı! İşte bayrağımızı yakan o alçağın savunması
14:08
Kırmızı bültenle aranan iki suç örgütü elebaşı Türkiye’ye iade edildi
Kırmızı bültenle aranan iki suç örgütü elebaşı Türkiye'ye iade edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2026 16:48:06. #7.12#
SON DAKİKA: Şişli'de Eski Kız Arkadaşı Öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.