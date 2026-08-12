Şişli'de Eski Kız Arkadaşını Öldüren Şüpheli Yakalandı

Şişli'de eski kız arkadaşını silahla öldürdükten sonra kaçan şüpheli Ayazağa'daki ormanlık alanda yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 5 Ağustos'ta Nilda Müge Şahin'in Gülbahar Mahallesi Oya Sokak'ta motosikletinde beklediği sırada başka bir motosikletle gelen takıntılı eski erkek arkadaşı Nazir I. (31) tarafından silahla ateş açılarak öldürülmesine ilişkin çalışma yaptı.

Ekipler, olaydan sonra kaçan firari şüpheliyi saklandığı Sarıyer'deki Ayazağa Ormanı'nda yakaladı. Şüphelinin yakalandığı noktanın maktulün defnedildiği mezarlığa yaklaşık 1 kilometrelik uzaklıkta olduğu öğrenildi.

Daha önce çeşitli suçlardan 6 kaydı olan şüphelinin, emniyetteki ifadesinde, olayda kullandığı silahı hatırlayamadığı bir yerde denize attığını söylediği öğrenildi.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, silahlı saldırı anına ait güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde, park halindeki motosikletinde bekleyen kadının, yanına gelen motosikletli eski erkek arkadaşı tarafından açılan ateş sonucu yere düşmesi yer alıyor.

Ne olmuştu?

Gülbahar Mahallesi Oya Sokak'a motosikletle gelen Nazir I, eski kız arkadaşı Nilda Müge Şahin'e silahla ateş açıp olay yerinden kaçmıştı.

Ağır yaralanan Şahin, ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamış, cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatmıştı.