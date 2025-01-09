ŞİŞLİ Feriköy Mezarlığı'nda 31 Ekim 2024'te 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'yi öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan kağıt toplayıcısı Mustafa Örün bugün ilk kez hakim karşısına çıkıyor. Hanilçi'nin yargılandığı davanın ilk duruşması saat 11.00'de Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı 37. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.
Son Dakika › Güncel › Şişli'de Kağıt Toplayıcısı İlk Duruşmada Hakim Karşısında - Son Dakika
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