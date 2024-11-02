Şişli'de Kayıp Kız Çocuğu Cinayeti - Son Dakika
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Şişli'de Kayıp Kız Çocuğu Cinayeti

Kayıp 6 yaşındaki kız çocuğunu öldürdüğü iddiasıyla biri tutuklandı, olay mezarlıkta gerçekleşti.

02.11.2024 18:46
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Şişli'de iki gündür kayıp olarak aranırken mezarlıkta cansız bedeni bulunan kız çocuğunu öldürdüğü iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Feriköy Mahallesi'nde 31 Ekim'den beri haber alınamayan, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 6 yaşındaki Ş.E.H'nin Feriköy Mezarlığı'nda öldürülmüş olarak bulunmasına ilişkin gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen şüpheli M.Ö'nün (49) işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "çocuğu kasten öldürme" suçlarından tutuklandı.

Güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde yakalandı

Kayıp başvurusunda bulunulan çocukla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.

Kayıtlarda, 6 yaşındaki Ş.E.H'nin Paşa Mahallesi Savar Sokak'tan Feriköy Mezarlığı'na kadar yaklaşık 800 metre boyunca "çekçekçi" olarak tabir edilen çöp toplayıcısı M.Ö. ile yürüdüğü, M.Ö'nün mezarlıktan yalnız olarak Şişli Meydan istikametine dönüş yaptığı, kız çocuğunun ise görüntülerden çıktığı tespit edildi.

Şişli'de kaldığı barakada gözaltına alınan M.Ö'nün ilk sorgusunda kız çocuğunu Feriköy Mezarlığı'nda öldürdüğünü ve yer gösterme yapabileceğini beyan etmesi üzerine, savcı eşliğinde yer gösterme işlemi yapıldı.

M.Ö'nün ifadesinde, çocuğun peşine takılarak yanında yürüdüğünü, mezarlıkta kendisinden 200 lira istediğini, vermeyince de küfrettiğini öne sürdüğü öğrenildi.

Moralinin bozuk olduğunu ve bu duruma sinirlendiğini söyleyen M.Ö'nün, mezarlığa soktuğu çocuğu üzerindeki eşarpla boğarak öldürdüğünü ve üstünü otlarla kapattığını anlattığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şişli'de Kayıp Kız Çocuğu Cinayeti - Son Dakika

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