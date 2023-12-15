 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Şişli'de kaza yapan sürücü aranıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Şişli'de kaza yapan sürücü aranıyor

Şişli'de meydana gelen trafik kazasında otomobilini bırakıp kaçan sürücü aranıyor. Kaza sonrası olay yerine gelen ekipler, sürücünün kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

Şişli\'de kaza yapan sürücü aranıyor
15.12.2023 - 16:09,
Abone Ol

Şişli'de kaza yaptıktan sonra otomobilini bırakıp kaçan sürücü aranıyor.

Piyale Paşa Bulvarı'nda seyir halindeki 61 LK 187 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüje çarptıktan sonra devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda kaza sonrası otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücünün aracını bırakıp kaçtığını belirledi.

Otomobilde inceleme yapan polis ekipleri, sürücünün kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Şişli, İtfaiye, Kaza, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şişli'de kaza yapan sürücü aranıyor - Son Dakika


16:16
Milyon dolarlık vurgunda yeni gelişme! Fatih Terim'e inceleme başlatıldı Milyon dolarlık vurgunda yeni gelişme! Fatih Terim'e inceleme başlatıldı
16:06
Yavru Aslan Öldü Yavru Aslan Öldü
15:49
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı
15:46
Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi 23 Şubat'ta çekilecek kura ile belli olacak Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi 23 Şubat'ta çekilecek kura ile belli olacak
15:35
Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan iç kanama nedeniyle hastaneye kaldırıldı Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan iç kanama nedeniyle hastaneye kaldırıldı
15:12
Disipline sevk edilen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu partisinden istifa etti Disipline sevk edilen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu partisinden istifa etti
15:00
Galatasaray'ın yıldızı antrenmanda sakatlandı Galatasaray'ın yıldızı antrenmanda sakatlandı
14:59
Kendini canlı yayında mezara gömdüren sihirbaz 5 tonluk toprağında altında 2 dakika 50 saniye kalmayı başardı Kendini canlı yayında mezara gömdüren sihirbaz 5 tonluk toprağında altında 2 dakika 50 saniye kalmayı başardı

Son Dakika
16:16 Milyon dolarlık vurgunda yeni gelişme! Fatih Terim'e inceleme başlatıldı
16:06 Yavru Aslan Öldü
15:49 Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı
15:46 Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi 23 Şubat'ta çekilecek kura ile belli olacak
15:35 Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan iç kanama nedeniyle hastaneye kaldırıldı
15:12 Disipline sevk edilen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu partisinden istifa etti
15:00 Galatasaray'ın yıldızı antrenmanda sakatlandı
14:59 Kendini canlı yayında mezara gömdüren sihirbaz 5 tonluk toprağında altında 2 dakika 50 saniye kalmayı başardı
14:51 ABD'li banka Morgan Stanley'den Türkiye faiz tahminleri! 250 baz puanlık artış bekleniyor
14:49 Kayseri'de bebeğini çöpe atan kadına müebbet hapis cezası verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 16:32:05. #1.11#
SON DAKİKA: Şişli'de kaza yapan sürücü aranıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement