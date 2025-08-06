Şişli\'de Kozmetik Dükkanında Yangın

Şişli'de kozmetik ürün satışı yapılan iş yerinde çıkan yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 3 kişiye sağlık ekiplerince müdahale edildi.
Gülbahar Mahallesi Muhtar Sokak'taki binanın girişinde faaliyet gösteren iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, kozmetik ürünlerinin satıldığı iş yerini tamamen sardı. Yangın yoğun dumana neden olurken, ihbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis, iş yerinin bulunduğu binada ve çevrede güvenlik önlemi aldı. Dumandan etkilenen 3 kişiye sağlık görevlilerince müdahalede bulunuldu.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, iş yerinde hasar oluştu.
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