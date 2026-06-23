Şişli'de Metrobüs İstasyonunda Gizli Fotoğraf Çekme Olayı - Son Dakika
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Şişli'de Metrobüs İstasyonunda Gizli Fotoğraf Çekme Olayı

Şişli\'de Metrobüs İstasyonunda Gizli Fotoğraf Çekme Olayı
23.06.2026 18:06
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Şişli'de bir kişi, metrobüs istasyonunda bir kadının fotoğraflarını gizlice çekti. Vatandaşlar müdahale etti.

ŞİŞLİ'de iddiaya göre bir kişi metrobüs istasyonunda bir kadının fotoğraflarını gizlice çekti. Şüpheli durumu fark eden vatandaşlar tarafından yakalandı. Yaşanan arbedenin ardından şüpheli polis ekiplerine teslim edildi. Şüphelinin telefonundaki incelemede kadının fotoğraflarına rastlandı.Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Şişli Mecidiyeköy Metrobüs İstasyonu'nda meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi istasyonda bulunan bir kadının fotoğraflarını gizlice çekti. Durumu fark eden vatandaşlar şüpheliye müdahale etti. Bu sırada vatandaşlarla şüpheli arasında arbede yaşandı. Fotoğrafı çekilen kadın ise "Bütün gün benim fotoğraflarımı çekmişsin" sözleriyle şüpheliye bağırarak tepki gösterdi.

POLİSE TESLİM EDİLDİ

Vatandaşlar tarafından yakalanan şüpheli, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemede, kadına ait fotoğrafların bulunduğu tespit edildi. Fotoğrafı çekilen kadının şüpheliden şikayetçi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Güncel, Şişli, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şişli'de Metrobüs İstasyonunda Gizli Fotoğraf Çekme Olayı - Son Dakika

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