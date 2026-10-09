Şişli'de otomobil marketten çıkan müşteriye çarptı, yaralı hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Şişli'de otomobil marketten çıkan müşteriye çarptı, yaralı hastaneye kaldırıldı

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Şişli\'de otomobil marketten çıkan müşteriye çarptı, yaralı hastaneye kaldırıldı
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Şişli Esentepe'de saat 16.00 sıralarında kontrolden çıkan otomobil, önce kaldırımdaki inşaat iskelesine ardından marketten çıkan müşteriye çarptı. Kazada yaralanan müşteri hastaneye kaldırılırken sürücü tedbir amaçlı hastaneye götürüldü, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

ŞİŞLİ'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, marketten çıkan müşteriye çarptı. Yaralanan müşteri hastaneye kaldırılırken kaza anı marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Salih Tozan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 ZG 0910 plakalı otomobilin sürücüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil önce kaldırımdaki inşaat iskelesine, ardından marketten çıkan müşteriye çarptı. Kazada müşteri yaralandı.

YARALI MÜŞTERİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı müşteri, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araç sürücüsü de tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparak tutanak tuttu.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı, marketin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, hızla gelen otomobilin marketten çıkan müşteriye çarptığı anlar yer aldı.

Kaynak: DHA
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