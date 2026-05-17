Şişli\'de Otomobil Yangını: 2 Yaralı

ŞİŞLİ'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, iş yerine girdikten sonra yangın çıktı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralanırken, iş yerinde hasar meydana geldi.

Kaza, saat 05.30 sıralarında Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki 34 GND 034 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan iş yerine girdi. Kazanın ardından otomobil ve iş yerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında araç içerisinde bulunan 2 kişi çevrede bulunanların ve ekiplerin yardımıyla otomobilden çıkarıldı. Yaralılara sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Müdahale sonrası yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluşurken, kullanılamaz hale gelen otomobil çekiciyle iş yerinden çıkartıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.