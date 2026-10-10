Şişli'de panelvan apartman boşluğuna düştü, araçtan çıkarılan sürücü yaralandı - Son Dakika
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Şişli'de panelvan apartman boşluğuna düştü, araçtan çıkarılan sürücü yaralandı

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Şişli\'de panelvan apartman boşluğuna düştü, araçtan çıkarılan sürücü yaralandı
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Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi Kestanelik Sokak'ta seyir halindeki panelvan, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu apartman boşluğuna düştü. Kazada yaralanan sürücü, çevredeki vatandaşlarca araçtan çıkarılıp sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Şişli'de kontrolden çıkarak apartman boşluğuna düşen panelvanın sürücüsü yaralandı.

Halide Edip Adıvar Mahallesi Kestanelik Sokak'ta seyir halindeki panelvan, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bir apartmanın boşluğuna düştü. Kazada aracın sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevredeki vatandaşlar tarafından araç içerisinden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye götürüldü.

Apartman boşluğuna düşen araç da çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Şişli'de panelvan apartman boşluğuna düştü, araçtan çıkarılan sürücü yaralandı - Son Dakika
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