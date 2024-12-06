Şişli'de Şüpheli Ölüm: Cengiz Gözel Evinde Bulundu - Son Dakika
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Şişli'de Şüpheli Ölüm: Cengiz Gözel Evinde Bulundu

Şişli\'de Şüpheli Ölüm: Cengiz Gözel Evinde Bulundu

59 yaşındaki Cengiz Gözel, Şişli'deki evinde ölü bulundu. Ölümü şüpheli bulunan Gözel'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, evdeki 20 bin lira da delil torbasına alındı. Gözel'in bipolar bozukluğu tedavisi gördüğü öğrenildi.

06.12.2024 11:20  Güncelleme: 11:24
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ŞİŞLİ'de 59 yaşındaki Cengiz Gözel, yaşadığı evde ölü bulundu. İnceleme sonucu ölümü şüpheli bulunan Gözel'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Evde bulunan yaklaşık 20 bin lira da delil torbasına konuldu.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ablası ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan Cengiz Gözel'den ailesi gün içinde haber alamayınca eve geldi. Anahtarla kapıyı açan iki kardeş, odaya girdiğinde Gözel'i hareketsiz buldu. Kardeşinin ihbarda bulunması üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı incelemede Gözel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Şişli Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekibi ve Cumhuriyet Savcısının çalışması sonrasında Gözel'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı. Evde bulunan yaklaşık 20 bin lira da polis tarafından delil torbasına konularak götürüldü.

Öte yandan Cengiz Gözel'in yaklaşık 20 yıldır bipolar bozukluğu tedavisi gördüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şişli'de Şüpheli Ölüm: Cengiz Gözel Evinde Bulundu - Son Dakika

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