Şişli'de Tartışma Sonrası Adam 4. Kattan Düştü - Son Dakika
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Şişli'de Tartışma Sonrası Adam 4. Kattan Düştü

Şişli\'de Tartışma Sonrası Adam 4. Kattan Düştü

Şişli'de boşanma aşamasındaki Kadir Yılmaz, eşiyle yaşadığı tartışma sonrası 4. kattaki balkondan düşerek hayatını kaybetti. Sinir krizi geçiren eşi hastaneye kaldırıldı.

16.12.2024 00:47  Güncelleme: 00:53
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ŞİŞLİ'de boşanma aşamasındaki diş hekimi asistanı eşi Yeşim Yılmaz ile tartışan Kadir Yılmaz (33), 4. kattaki evlerinin balkonundan aşağıya düştü. Yılmaz olay yerinde hayatını kaybederken, sinir krizi geçiren eşi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Gülbahar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir aralarında şiddetli geçimsizlik olduğu öğrenilen Kadir Yılmaz ve diş hekimi asistanı Yeşim Yılmaz çifti, boşanma davası açtı. Aynı evde bulunan çift arasında bu nedenle tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine eşine bağırdığı öğrenilen Kadir Yılmaz, balkona çıktı. Bir süre sonra Yılmaz, 4. kattan aşağıya düştü. Beton zemine düşen Yılmaz'ı gören eşinin çığlığını duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda Kadir Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sinir krizi geçiren eşi ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem aldı. Şişli Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekipleri ve Cumhuriyet Savıcısı da olay yerinde bir süre çalışma yaptı. İncelemeler sonrasında Kadir Yılmaz'ın cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kadir Yılmaz, 3-sayfa, Güncel, Şişli, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şişli'de Tartışma Sonrası Adam 4. Kattan Düştü - Son Dakika

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