Şişli\'de Yangın: 8 Kişi Çatıdan Kurtarıldı

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ŞİŞLİ'DE beş katlı bir binada yangın çıktı. Binaya dolan duman nedeniyle çatıya çıkan 8 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Yangın saat 15.00 sıralarında Meşrutiyet Mahallesi Akkirman Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binada meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın nedeniyle bina boşluğu dumanla doldu. Dumandan kaçmaya çalışan 8 kişi, binanın çatısına çıkarak yardım istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, çatıya kaçan 8 kişiyi merdivenli araç ile bulundukları yerden kurtardı. Çatıdan indirilen kişilere sağlık ekipleri tarafından ambulans içerisinde sağlık kontrolü yapıldı.

Yangını gören Osman Kulu, "Dumanı gördük, ondan sonra geldim buraya. İtfaiye 2 tane kız çocuğu, anne ve babası ile birlikte, 1 tane de bebek çıkardı. Hala yukarıda olanlar var. Onları şimdi indiriyorlar. Yangının neden çıktığını bilmiyorumö dedi.

Yangın ile ilgili inceleme devam ediyor.