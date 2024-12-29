Şişli'de Yeni Afet Merkezi Ve Kent Lokantası Açılıyor - Son Dakika
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Şişli'de Yeni Afet Merkezi Ve Kent Lokantası Açılıyor

İstanbul'un Avrupa yakasındaki afet merkezi Şişli AKOM'un temeli yarın atılacak. AKOM, 10 bin kişiye sıcak yemek sunacak bir Aşevi ile birlikte çeşitli hizmetler sağlayacak. Ayrıca, üçüncü kent lokantasının açılışı da gerçekleştirilecek.

29.12.2024 17:29  Güncelleme: 09:43
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(İSTANBUL) - Şişli'nin üçüncü kent lokantasını da kapsayan İstanbul'un Avrupa yakasındaki en önemli afet merkezlerinden biri olacak Şişli AKOM'un temeli düzenlenecek törenle yarın atılacak. AKOM'daki Aşevi'nde 10 bin kişiye, 40 liradan 4 çeşit yemek verilebilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katılacağı törende yapımı devam eden 3 Yuvamız Şişli kreşi inşaatı ile Şişli Miras ve İBB Miras tarafından büyük bir restorasyon yapılacak. Program kapsamında İzzet Paşa Mahallesi'nde Şişli'nin üçüncü kent lokantasının açılışı da yapılacak. Günlük bin kişi kapasiteli kent lokantasında 4 çeşit yemek 40 liraya satılacak.

Şişli AKOM, İstanbul'un Avrupa Yakasında 2. Bölgeye hizmet verecek şekilde önemli bir görev üstlenecek. Olası bir afet öncesi, esnası ve sonrasında koordinasyonun sağlanacağı bir yönetim merkezi olacak. Şişli AKOM'da; ana kontrol odası, toplantı ve koordinasyon salonları, izleme ve görüntüleme odaları, eğitim ve tatbikat alanları, veri merkezi, iletişim merkezi, depolama alanları, personel dinlenme ve konaklama alanları, araç parkı ve helikopter pisti, lojistik ve dağıtım merkezi fonksiyonlarını içerecek tasarımlar yapıldı.

Günlük 10 bin kişiye sıcak yemek sunacak

Şişli AKOM'da hem afet durumlarında, hem de bugün Şişli'nin yoksullukla mücadelesine destek olacak bir Aşevi de yer alacak. Aşevi, günlük 10 bin kişiye sıcak yemek sunacak kapasiteye sahip olacak.

3 Yuvamız Şişli kreşi 2025'te hizmete girecek

Şişli Belediyesi temeli atılan ve yapımı devam eden 3 adet Yuvamız Şişli kreşini de önümüzdeki yıla yetiştiriyor. Bunlardan Yuvamız Şişli Kaptanpaşa Yerleşkesi'nde yer alacak kreş Eylül 2025'de hizmete girecek. Yaklaşık 1500 metrekarelik parsel alanın 722 metrekaresi inşaat, 635 metrekaresi yeşil alan olarak tasarlandı. 5 adet derslik olacak şekilde yapımı devam eden kreşte çocuklar için öğrenme alanlarına ek olarak drama sahnesi, açık oyun alanı, nitelikli yemekhane ve veliler için bekleme alanları da yer alacak. Kreş, kadın istihdamını da destekleyerek, seçim kriterleri ile ihtiyaç sahiplerini gözeten bir kabul sistemine sahip olacak.

Tarihi Feriköy Su Deposu dönüştürülüyor

Feriköy'deki tarihi su deposu, Şişli Miras ve İBB Miras iş birliğiyle yenileniyor. Tarihi su deposu, bölgenin kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak bir hizmet merkezine dönüştürülecek. Başkan Şahan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Feriköy su deposu alanındaki incelemelerde çalışmalar hakkında bilgi alacak.

Şişli'de üçüncü Kent Lokantası açılıyor

Şişli'ye hizmet verecek olan 3'üncü kent lokantası İzzet Paşa Mahallesi'nde yarın açılıyor. 75 metrekare bir alanda günlük 1000 kişi kapasiteli kent lokantasında 4 çeşit yemek 40 liraya satılacak. Şişli Belediye Başkanı Şahan, ilçenin dört bir yanını gezen gezici kent lokantasını 29 Mayıs'ta ve ilk sabit kent lokantasını ise Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde 23 Temmuz'da hizmete sokmuştu. Yurttaşları lezzetli, sağlıklı, uygun fiyatlı yemekle buluşturan Kent Lokantaları yoğun ilgi görüyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Şişli'de Yeni Afet Merkezi Ve Kent Lokantası Açılıyor - Son Dakika

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