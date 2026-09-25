Şişli Feriköy'de 25 yaşındaki kişi odasında hareketsiz bulundu, hayatını kaybetti - Son Dakika
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Şişli Feriköy'de 25 yaşındaki kişi odasında hareketsiz bulundu, hayatını kaybetti

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Şişli Feriköy'deki apartmanda yaşayan 25 yaşındaki kişi, ev arkadaşınca odasında hareketsiz bulundu. Sağlık ekipleri kişinin hayatını kaybettiğini belirledi ve cenaze, kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şişli'de 25 yaşındaki bir kişi, evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Feriköy Savaş Sokak'taki apartmanda yaşayan Yağız B, ev arkadaşı tarafından odasında hareketsiz vaziyette bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yağız B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından polis ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri evde çalışma yaptı. Cumhuriyet savcısı da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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