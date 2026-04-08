Şişli Kuştepe Spor Tesisi ve Otoparkı Açıldı, Özel Romanlar Günü'nde Konuştu

Şişli Kuştepe Spor Tesisi ve Zemin Altı Otoparkı Açılış Töreni, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla gerçekleştirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan tesisin açılışına Özel'in yanı sıra İBB Başkanvekili Nuri Aslan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çevik, Bakırköy Belediye Başkanı Aysun Ovalıoğlu, milletvekilleri, mahalle sakinleri ve öğrenciler katıldı. Törende, 22 bin 600 metrekarelik alana sahip 430 araç kapasiteli zemin altı otoparkı, 43 elektrikli araç şarj istasyonu, 240 tezgahlık pazar yeri, 68'e 50 metre boyutlarında çim futbol sahası, 400 kişilik fuaye alanı ve çok amaçlı salonlarıyla hayata geçirilen tesisin tanıtım videosu izletildi. Konuşmaların ardından Özel ve Aslan'a forma hediye edildi ve kurdele kesimiyle açılış tamamlandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, açılışta yaptığı konuşmada, Romanların yeteneklerinin toplum için önemli bir sıçrama gücü olacağını belirterek, 'Romanlara iyi şans veren bir ülkenin çok büyük imkanlara hızla kavuşacağına inanıyorum' dedi. Özel, savaşın yoksulları etkilediğini vurgulayarak, enflasyon ve hayat pahalılığına dikkat çekti. Romanların derin yoksulluktan etkilendiğini ifade eden Özel, CHP'nin iktidarında temel vatandaşlık geliri sağlanacağını söyledi. Ayrıca, Romanların her sabah kendini ispat etmek zorunda kaldığını belirterek, eşit vatandaşlık ve fırsatlar için sosyal demokrat bir iktidara ihtiyaç olduğunu ekledi ve 'Yarınlar ortak geleceğimizdir' mesajını verdi.