Şişli ve Kadıköy\'de Değnekçilik Yapan Şüpheliler Suçüstü Yakalandı

ŞİŞLİ ve Kadıköy'de, değnekçilik yapan şüpheliler, Sivil Trafik ekiplerince suçüstü yakalandı. Şüpheliler hakkında, usulsüz park ücreti almak ya da almaya teşebbüs etmek suçlarından adli işlem başlatılırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, değnekçilik yapan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Denetimlerde, 14 Ocak Pazar günü, Kadıköy Kalfa Çeşmesi Sokak'ta park etmek isteyen araçlardan usulsüz ücret talep eden A.T.G., yakalanarak gözaltına alındı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Şişli Rumeli Caddesi üzerinde değnekçilik yaptığı tespit edilen B.K., sivil trafik ekiplerinden para istedi. Suçüstü yakalanan şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında "Karayolu üzerinde park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" suçundan adli işlem başlatıldı.

Şişli'de, sivil trafik ekiplerinden para isteyen değnekçi, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.