Sisli Yolda TIR Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Sisli Yolda TIR Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Sisli Yolda TIR Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Ankara'nın Bala ilçesinde yoğun sis nedeniyle meydana gelen TIR kazasında bir şoför hayatını kaybetti, diğer şoför yaralandı. Kaza, alçı taşı taşıyan iki TIR'ın çarpışması sonucu gerçekleşti.

03.12.2024 14:28  Güncelleme: 14:29
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ANKARA'nın Bala ilçesinde sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda aynı firmaya ait 2 TIR çarpıştı. Kazada bir şoför hayatını kaybetti, diğer yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Bahçekaradalak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Maden ocağından ilçe merkezindeki fabrikaya alçı taşı taşıyan Mahmut Çiriş (59) yönetimindeki 06 FZ 1094 plakalı TIR, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda aynı firmada çalıştığı Bayram Yılmaz (55) idaresindeki 06 FS 5189 plakalı TIR'a arkadan çarptı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mahmut Çiriş'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada hafif şekilde yaralanan Bayram Yılmaz ise hastanedeki tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sisli Yolda TIR Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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