Sivas Belediye Başkanı'ndan Kurban Bayramı Mesajı

25.05.2026 15:31
Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında bayramların dayanışma ve kardeşliği güçlendirdiğini belirtti. Yetim, öksüz ve ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmek için çalışacaklarını ifade eden Uzun, belediye olarak huzurlu bir bayram için hazır olduklarını vurguladı.

Uzun, mesajında, bayramların paylaşma, dayanışma ve kardeşlik bağlarını güçlendiren müstesna günler olduğunu belirtti.

Bayramların kırgınlıkların unutulduğu, ellerin kenetlendiği, gönüllerin birbirine her zamankinden daha fazla yaklaştığı en mukaddes günler olduğunu aktaran Uzun, "Bu bayramda da inşallah keseceğimiz kurbanlar ve edeceğimiz dualarla yetimlerin, öksüzlerin, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek, kadim medeniyetimizin o köklü yardımlaşma ruhunu hep birlikte diri tutacağız." ifadesini kullandı.

Vatandaşların huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmesi için belediye olarak tüm hazırlıkları tamamladıklarını vurgulayan Uzun, şunları kaydetti:

"Hemşehrilerimizin ibadetlerini temiz, hijyenik ve huzurlu bir ortamda yerine getirebilmesi için tüm ekiplerimizle bayram süresince sahada olacağız. Bu vesileyle başta aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimiz olmak üzere, Sivaslı hemşehrilerimizin, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum. Bayramın şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyor, yola çıkacak olan sürücülerimizden trafik kurallarına hassasiyetle uymalarını rica ediyorum."

Kaynak: AA

