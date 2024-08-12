Sivas Belediyesi Akıllı Şehir Hizmetleri İçin Anket Başlattı

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Sivas Belediyesi, bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak vatandaşların yaşam kalitesini arttırmak amacıyla hayata geçirilmesi planlanan akıllı şehir hizmetleri üzerine anket çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye bünyesinde yakın zamanda kurularak hizmet vermeye başlayan Akıllı Şehirler Müdürlüğü, trafik yönetimi, enerji sistemleri, atık yönetimi, sağlık hizmetleri ve aydınlatma başta olmak üzere birçok alanda yenilikçi hizmetler geliştirmek adına iç ve dış paydaş anketi düzenliyor.

Ankette vatandaşların akıllı şehir uygulamaları üzerine görüş ve önerileri alınarak kentte ihtiyaç duyulan hizmetlerin belirlenmesi, çözüm sürecinin doğru ve etkin yürütülmesi amaçlanıyor.