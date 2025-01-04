Sivas Belediyesi'nden Dar Gelirli Emeklilere Aylık 2 Bin Lira Destek - Son Dakika
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Sivas Belediyesi'nden Dar Gelirli Emeklilere Aylık 2 Bin Lira Destek

Sivas Belediyesi\'nden Dar Gelirli Emeklilere Aylık 2 Bin Lira Destek

Sivas Belediyesi, dar gelirli emeklilere her ay 2 bin lira destek vereceğini duyurdu. Proje kapsamında 676 emekli, belirlenen kriterler doğrultusunda destek almaya hak kazandı. Başkan Adem Uzun, gelecek yıllarda emekli sayısını artırmayı ve destek tutarlarını enflasyona göre güncellemeyi planladıklarını açıkladı.

04.01.2025 17:24  Güncelleme: 17:28
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SİVAS Belediyesi, dar gelirli emeklilere katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği proje ile 676 emekliye her ay 2 bin lira destek verecek.

Sivas Belediyesi Başkanı Adem Uzun, belediye binasında dar gelirli emeklilere destek olmak amacıyla hayata geçirilen sosyal yardım projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. 11-16 Aralık 2024 tarihinde yapılan başvuruların ardından yapılan değerlendirmeler sonrası kriterleri karşılayan 676 emekliye aylık 2 bin lira destek vereceklerini belirten Başkan Uzun, "Belli kriterler ortaya koyduk. Bu kriterler çerçevesinde 676 emekli hemşerimizi belirledik ve bu belirleme sonrasında da maddi desteklerimize bu ay itibariyle başlayacağız. Önümüzdeki her ay itibariyle de bir destek sunacağız. Belirlemiş olduğumuz destek iki bin liradır. Her yıl emekli sayısını arttırmayı düşünüyoruz hem de enflasyon oranına göre de tutarlarımızı arttırmayı planlıyoruz. İnşallah görevde kaldığımız süre içerisinde de bu şekilde desteklerimizi vermeye devam edeceğiz" dedi.

'DER GELİRLİ EMEKLİLERİ BELİRLEDİK'

Gülkart uygulaması üzerinden emekli desteklerinin verileceğini ifade eden Başkan Uzun, "Emekli kardeşlerimiz bu kartlardan nakit çekimler yapabilecekler hem de aynı zamanda şehrimizin esnaflarından alışverişlerini yapabilecekler. Emeklilerimizi belirlerken belli kriterler koyduk. Dar gelirli emeklileri belirledik. Ama önümüzdeki sene bu rakamı 800'e çıkaracağız. Her ay düzenli iki bin lira uygulamasını Sivas'ta ilk olarak başlattık. İnşallah başka sosyal desteklerle devam edeceğiz. İnşallah ekonomi toparlanır, emeklimiz de hak ettiği bir şekilde yaşar" diye konuştu.

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/SİVAS,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sivas Belediyesi'nden Dar Gelirli Emeklilere Aylık 2 Bin Lira Destek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas Belediyesi'nden Dar Gelirli Emeklilere Aylık 2 Bin Lira Destek - Son Dakika
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