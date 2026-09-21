Sivas Gültepe\'de LPG dönüşüm iş yerinde gaz parlaması yangın çıkardı, 4 kişi yaralandı

Sivas Gültepe'de LPG dönüşüm iş yerinde gaz parlaması yangın çıkardı, 4 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas'ın Gültepe Mahallesi'ndeki LPG dönüşüm sistemi yapan iş yerinde gaz parlaması nedeniyle yangın meydana geldi. Yangında yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sivas'ta LPG dönüşüm sistemi yapan bir iş yerinde gaz parlaması sonucu çıkan yangında 4 kişi yaralandı.
Gültepe Mahallesi'nde LPG dönüşüm sistemi yapan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle gaz parlaması sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olayda yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kaynak: AA
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