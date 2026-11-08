Sivas Hafik'te göl çevresi karla kaplandı, patates sökümünde çiftçiler mağdur oldu - Son Dakika
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Sivas Hafik'te göl çevresi karla kaplandı, patates sökümünde çiftçiler mağdur oldu

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Sivas Hafik\'te göl çevresi karla kaplandı, patates sökümünde çiftçiler mağdur oldu
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Sivas'ın Hafik ilçesinde bulunan Hafik Gölü'nün çevresi, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. İlçede kasım ayında kar beklenmediği belirtilirken, patates sökümü yapan bazı çiftçilerin mağdur olduğu ifade edildi.

Türkiye'nin uluslararası öneme sahip 135 sulak alanından biri olarak tescil edilen Sivas'ın Hafik ilçesindeki Hafik Gölü'nün çevresi kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

İlçeye 2 kilometre mesafede bulunan ve çevresi kısmen beyaz örtüyle kaplanan Hafik Gölü'nde güzel görüntüler oluştu.

Gölün etrafındaki tarlalarda çiftçilerin traktörleriyle tarlaları sürerken bıraktığı şekiller karla birlikte daha belirgin hale geldi.

Bir çiftçinin tarlaya traktörüyle çizdiği "Ş" harfi dikkati çekti.

Öte yandan karla kaplanan doğada güvercinler ve diğer kuşlar yiyecek aradı.

İlçede yaşayan Mithat Güven, uzun yıllar kasım ayının ilk günlerinde kar yağışı olmadığını ifade ederek, "Mevsimin ilk karı yağdı. Kasım ayında kar beklemiyorduk. Yıllardır kasım ayında kar yağmıyordu. Bu yüzden patates sökümü yapan bazı çiftçiler mağdur oldu." dedi.

Kaynak: AA
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