Sivas'ın Doğanşar ilçesinde ATV şarampole devrildi, 73 yaşındaki sürücü Eyüp Çakmak hayatını kaybetti
Sivas'ın Doğanşar ilçesine bağlı Tavza köyü yakınlarında meydana gelen kazada, Eyüp Çakmak'ın (73) kontrolünü yitirdiği ATV şarampole devrildi. Kazayı gören köy muhtarı ve çobanların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Çakmak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Eyüp Çakmak'ın cenazesi otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
SİVAS'ın Doğanşar ilçesinde şarampole devrilen ATV'nin sürücüsü Eyüp Çakmak (73) hayatını kaybetti.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Tavza köyü yakınlarında meydana geldi. Eyüp Çakmak'ın kontrolünü yitirdiği ATV şarampole devrildi. Kazayı gören köy muhtarı Mustafa Şahin ve çobanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Çakmak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından Eyüp Çakmak'ın cenazesi otopsi işlemleri için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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