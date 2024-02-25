Sivas'ın Şarkışla ilçesinde park halindeki araçlara çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde park halindeki araçlara çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı

Sivas\'ın Şarkışla ilçesinde park halindeki araçlara çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde F.T.E. (18) idaresindeki bir otomobil, park halindeki araçlara çarptı. Kazada sürücü ile araçtaki O.K. (19) yaralandı. Yaralılar, Şarkışla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

25.02.2024 10:17
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir otomobilin park halindeki araçlara çarpması sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

F.T.E. (18) idaresindeki 38 KN 538 plakalı otomobil, Yukarı Mahalle Cumhuriyet Caddesi Aydınlık Sokak Kavşağı'nda park halindeki araçlara çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçtaki O.K. (19) yaralandı.

Yaralılar, Şarkışla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sivas'ın Şarkışla ilçesinde park halindeki araçlara çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ın Şarkışla ilçesinde park halindeki araçlara çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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