Sivas'ın Şarkışla ilçesinde tarlaya savrulan minibüsteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde tarlaya savrulan minibüsteki 2 kişi yaralandı

Sivas\'ın Şarkışla ilçesinde tarlaya savrulan minibüsteki 2 kişi yaralandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen kazada, E.A. (44) idaresindeki 44 ADT 346 plakalı minibüs tarlaya savruldu. Kazada yaralanan sürücü ve minibüsteki S.A. (38) Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

26.03.2024 10:30  Güncelleme: 10:30
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde tarlaya savrulan minibüsteki 2 kişi yaralandı.

E.A. (44) idaresindeki 44 ADT 346 plakalı minibüs, Sivas-Şarkışla kara yolu Çekem köy yakınlarında tarlaya savruldu.

Kazada yaralanan sürücü ile minibüsteki S.A. (38) Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sivas'ın Şarkışla ilçesinde tarlaya savrulan minibüsteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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