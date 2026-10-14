Sivas\'ın son Kore gazisi Aytekin, askeri törenin ardından Yukarı Tekke\'de defnedildi

Sivas'ta hayatını kaybeden 94 yaşındaki Kore gazisi Kahraman Ağa Aytekin'in cenazesi toprağa verildi.

Sivas'ın son Kore gazisi Aytekin için Ay Yıldız Camisi'nde askeri tören düzenlendi.

İkindi vakti gazinin torunu Turan Polat tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Aytekin'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Yukarı Tekke Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene, Aytekin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Vali Yardımcısı Ahmet Yeşilyurt, 5. Piyade Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Coşar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Özgür Kırmızıtaş, askerler ve gaziler katıldı.