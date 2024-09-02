Sivas Kongresi\'nin 105. Yıldönümü Coşkuyla Kutlandı

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Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'a gelişi temsili olarak canlandırıldı.

Karaağaç Köprüsü'nde Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim ve Tugay Komutanı Albay Cüneyt Mutlu, Belediye Başkanı Adem Uzun, diğer protokol üyeleri ve Sivaslılar tarafından karşılanan temsili Atatürk ve silah arkadaşları, Atatürk Kongre Müzesi önüne geldi.

Atatürk'ü canlandıran Devlet Tiyatrosu oyuncusu Abdulsamet Sünbül, üstü açık arabayla güzergah boyunca halkı selamladı.

Güzergah boyunca vatandaşların sevgi gösterisinde bulunduğu Sünbül, müze balkonunda beraberindekilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Vali Yılmaz Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümünün coşkuyla kutlandığını söyledi.

Kongrenin yıl dönümünün dolu dolu kutlandığını belirten Şimşek, "Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını karşıladık. Bu şehir bundan tam 105 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını büyük bir coşku ve heyecanla karşılamıştır. Tam 108 gün boyunca da bu şehir Mustafa Kemal ve arkadaşlarına ev sahipliği yapmıştır." dedi.

Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını temsili olarak karşıladıklarını aktaran Şimşek, "O coşkuyu ve heyecanı tekrar yaşadık. Gördük ki Sivas'ın caddelerinde, sokaklarında milli kurtuluş ruhu, heyecanı, hep yaşıyor ve bunları da insanlarımızda görebiliyoruz. Amacımız bu ruhu, bu heyecanı, milli kurtuluş ruhunu hep canlı tutmak, yaşatmak ve bizden sonraki nesillere de aktarmaktır." diye konuştu.