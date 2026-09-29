Sivas merkezli 4 ilde silah operasyonunda 11 şüpheliden 2\'si tutuklandı

Sivas merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı silah ve mühimmat ticareti operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, silah ve mühimmat kaçakçılığının önlenmesine yönelik Sivas, Tokat, Yozgat ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca ve 118 tabanca fişeği ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğerleri ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.