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Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda geçen yıl 437 bin 488 yolcuya hizmet verildi - Son Dakika
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Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda geçen yıl 437 bin 488 yolcuya hizmet verildi

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı, geçen yıl 437 bin 488 yolcuya hizmet verdi. 2023 yılında havalimanına iniş-kalkış yapan uçak sayısı 3 bin 393, yük miktarı ise 3 bin 568 ton oldu. Aralık ayında ise iç hatlarda 30 bin 889, dış hatlarda 845 olmak üzere toplam 31 bin 734 yolcuya hizmet verildi.

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı\'nda geçen yıl 437 bin 488 yolcuya hizmet verildi
13.01.2024 - 21:21,
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Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda geçen yıl 437 bin 488 yolcuya hizmet verildi.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nın 2023 yılına ait uçak, yolcu ve yük istatistiklerine yer verildi.

Buna göre, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nı 2023 yılında 437 bin 488 yolcu kullandı.

Havalimanına 2023'te iniş-kalkış yapan uçak sayısı 3 bin 393, yük miktarı ise 3 bin 568 ton olarak gerçekleşti.

Havalimanında aralık ayında, iç hatta 30 bin 889, dış hatta 845 olmak üzere 31 bin 734 yolcuya hizmet verildi.

Aralık ayında havalimanına iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 272, dış hatlarda 6 olmak üzere 278'e ulaştı. Yük miktarı ise aralıkta 245 ton oldu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda geçen yıl 437 bin 488 yolcuya hizmet verildi - Son Dakika
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