Sivas Şarkışla\'da çıkan yangında park halindeki otomobil kullanılamaz hale geldi

Sivas Şarkışla'da çıkan yangında park halindeki otomobil kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Pınarönü Mahallesi Sanayi Caddesi'nde park halindeki plakasız otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde park halindeyken yanan otomobili, itfaiye ekipleri söndürdü.
Pınarönü Mahallesi Sanayi Caddesi'nde park halindeki plakasız otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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