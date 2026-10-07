Sivas Suşehri'nde ev, iş yeri ve araçta 107 gram uyuşturucu bulundu, zanlı tutuklandı

Sivas Suşehri'nde ev, iş yeri ve araçta 107 gram uyuşturucu bulundu, zanlı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas Suşehri'nde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışmada, kullanmak için uyuşturucu suçlarından kaydı bulunan zanlının ev, iş yeri ve aracı arandı. Aramada 107 gram uyuşturucu madde bulunurken, gözaltına alınan zanlı hakimlikçe tutuklandı.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Suşehri Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.
Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından kaydı bulunan M.O.B'nin ikametinde, iş yerinde ve aracında arama yapan ekipler, 107 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.
M.O.B. işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?