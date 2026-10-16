Sivas Suşehri\'nde hafif ticari araç devrildi, 3\'ü ağır 5 kişi yaralandı

Sivas Suşehri'nde hafif ticari araç devrildi, 3'ü ağır 5 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas'ın Suşehri ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan üçünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3'ü ağır, 5 kişi yaralandı.
O.Y. yönetimindeki 58 ACB 838 plakalı hafif ticari araç, Yalnızbağlar Mahallesi Ekrem Erdem Bulvarı'nda devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan E.E.Y, A.K, U.E.K. ve H.C.E. yaralandı.
Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan E.E.Y, U.E.K. ve H.C.E'nin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?