Sivas'ta 15 Temmuz Anı Merkezi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sivas'ta 15 Temmuz Anı Merkezi Açıldı

Sivas\'ta 15 Temmuz Anı Merkezi Açıldı
10.07.2026 16:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta, 15 Temmuz darbe girişimini anlatan fotoğraf, gazete kupürü ve görsellerin yer aldığı Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anı Merkezi açıldı. Açılışta Vali Şimşek, ihanetin unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Sivas'ta "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anı Merkezi"nin açılışı gerçekleştirildi.

Atatürk ve Kongre Müzesi arkasında hazırlanan anı merkezinde, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında yaşanan olayları yansıtan çok sayıda fotoğraf, gazete kupürü, bilgilendirici pano ve o geceyi anlatan görseller yer aldı.

Açılış öncesi Sivas Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Eren Karaca, katılımcılara merkez hakkında bilgi verdi.

Vali Yılmaz Şimşek, programda yaptığı konuşmada, hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçtiğini belirterek, "Bizler de bu ihaneti ve bunun karşısında milletimizin göstermiş olduğu kahraman direnişi unutmamak, unutturmamak adına bu anı evini oluşturduk. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki anı merkezinde bu ruh hep yaşayacaktır." dedi.

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun da 15 Temmuz'da Türk milletinin çok büyük bir sınav verdiğini anımsatarak, "Çok büyük bir irade ortaya koyduk. Tabi gaziler verdik, şehitler verdik. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, yaşayan gazilerimize ise sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Açılışını gerçekleştireceğimiz merkez, karşımızda duran Atatürk ve Kongre Müzesi ile aynı ruhu yaşıyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 15 Temmuz gazisi Turgut Aslan ise şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere ise sağlıklı ömür diledi.

Konuşmaların ardından katılımcılar, açılışını yaptıkları 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anı Merkezi'ni gezdi.

Açılışa, 5'inci Piyade Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Zeynel Abidin Alptekin, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Demokrasi, 15 Temmuz, Kültür, Güncel, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta 15 Temmuz Anı Merkezi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Firari hükümlü polisten kaçmak için 4 metreden atladı, hastaneden cezaevine gönderildi Firari hükümlü polisten kaçmak için 4 metreden atladı, hastaneden cezaevine gönderildi
Beyaz Saray’dan Trump ve Erdoğan paylaşımı Beyaz Saray'dan Trump ve Erdoğan paylaşımı
İsrail askeri Filistinli esire işkence yaptı, fotoğrafını “Günaydın“ notuyla paylaştı İsrail askeri Filistinli esire işkence yaptı, fotoğrafını "Günaydın" notuyla paylaştı
Isparta’da korkutan yangın, alevler ormana sıçradı Isparta'da korkutan yangın, alevler ormana sıçradı
Mehmet Uçum’dan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çıkışı: Geliştirilmesi gereken yönleri var Mehmet Uçum'dan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çıkışı: Geliştirilmesi gereken yönleri var
Samsun sahillerini süsleyen kum zambağını koparan yandı: Cezası 699 bin TL Samsun sahillerini süsleyen kum zambağını koparan yandı: Cezası 699 bin TL

17:33
Bakan Fidan: CAATSA konusunda uygun adımları atıyoruz, kısa sürede neticeye ulaşacağız
Bakan Fidan: CAATSA konusunda uygun adımları atıyoruz, kısa sürede neticeye ulaşacağız
17:30
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
16:44
Kulisler kaynıyor İmamoğlu yeni parti için kararını verdi, bir de talebi var
Kulisler kaynıyor! İmamoğlu yeni parti için kararını verdi, bir de talebi var
15:40
ABD-İran gerilimini azaltmak için Katar’dan yeni adım
ABD-İran gerilimini azaltmak için Katar'dan yeni adım
15:38
İki ilde alarm Et ürünlerinde mide bulandıran bulgu
İki ilde alarm! Et ürünlerinde mide bulandıran bulgu
14:09
Büyük başarı Aynı okuldan 3 öğrenci 500 tam puan aldı
Büyük başarı! Aynı okuldan 3 öğrenci 500 tam puan aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2026 17:40:20. #7.13#
SON DAKİKA: Sivas'ta 15 Temmuz Anı Merkezi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.