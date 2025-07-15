Sivas\'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı

SİVAS'ta, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' kapsamında yürüyüş ve anma programı düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' kapsamında Sivas'ta çeşitli programlar düzenlendi. İlk olarak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitler anısına yürüyüş yapıldı. Tren Garı önünden başlayan yürüyüşe Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu, Rukiye Toy, Belediye Başkanı Adem Uzun ve çok sayıda vatandaş katıldı. İl protokolü ve vatandaşlar İnönü Bulvarı üzerinden Atatürk ve Kongre Müzesi bahçesine kadar Türk bayraklarıyla yürüdü. Burada saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Kuran-ı Kerim okunarak, şehitler için dua edildi. Şehitler için gökyüzüne balonların bırakıldığı programda kahramanlık türküleri seslendirildi.