Sivas'ta 321 okul çevresinde 68 ekiple denetimde 2 bin 823 kişi sorgulandı - Son Dakika
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Sivas'ta 321 okul çevresinde 68 ekiple denetimde 2 bin 823 kişi sorgulandı

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Sivas\'ta 321 okul çevresinde 68 ekiple denetimde 2 bin 823 kişi sorgulandı
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Sivas'ta 2026-2027 eğitim öğretim yılı için okul, üniversite ve yurt çevrelerinde güvenlik tedbirleri artırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü 321 okul çevresinde 68 ekip ve 178 personelle 2 bin 823 kişiyi sorguladı, 1262 servis aracı denetlendi, 341 bahçe görevlisi göreve başladı.

Sivas'ta 2026-2027 eğitim öğretim yılının huzur ve güven içerisinde sürdürülmesi amacıyla okul, üniversite ve yurt çevrelerinde alınan güvenlik tedbirleri artırıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde yeni eğitim öğretim yılında, öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri için Sivas Valiliği koordinesinde ilgili kurumlar tarafından kapsamlı tedbirler hayata geçirildi.

Bu kapsamda Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul bölgeleri ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesinde denetim ve uygulamalarını sürdürüyor.

İl genelinde bulunan 321 okul ve çevresinde, 68 ekip ve 178 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamalarda 2 bin 823 kişi sorgulandı.

Öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu okul çevrelerindeki iş yerleri ile park ve bahçeleri de denetleyen ekipler, bu kapsamda 223 iş yeri, park ve bahçeyi kontrol etti.

Öğrencilerin okula güvenli şekilde ulaşımının sağlanması amacıyla okul servis araçlarına yönelik denetimlere de ağırlık verilerek il genelinde 1262 okul servis aracı denetlendi.

Okullarda güvenli ve düzenli eğitim ortamının güçlendirilmesine yönelik tedbirler kapsamında, Toplum Yararına Program (TYP) çerçevesinde 341 bahçe görevlisi de il genelindeki okullarda göreve başladı.

Bahçe görevlileri okul giriş ve çıkışlarının kontrol altında tutulmasına, okul bahçelerinde düzenin sağlanmasına ve öğrencilerin daha güvenli bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmelerine katkı sunuyor.

Kaynak: AA
Eğitim Öğretim YılıServis aracıGüvenlikEğitimGüncelBahçeSivasSon Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta 321 okul çevresinde 68 ekiple denetimde 2 bin 823 kişi sorgulandı - Son Dakika
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